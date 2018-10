Kushner aurait éludé l’impôt pendant des années

Photo: Jim Watson Agence France-Presse

Le gendre du président Trump et conseiller à la Maison-Blanche, Jared Kushner, a réussi à éviter de verser des impôts fédéraux pendant plusieurs années. D’après des documents confidentiels obtenus par le New York Times, l’époux d’Ivanka Trump n’a payé quasi aucun impôt entre 2009 et 2016, alors que sa fortune a quintuplé pour atteindre près de 324 millions de dollars. D’après le quotidien, Jared Kushner a eu recours à un montage financier. En 2015, il a déclaré, sur papier, des pertes financières fictives de 8,3 millions liées à la « dépréciation importante » de ses investissements immobiliers et les a déduites de son salaire, de 1,7 million. Une façon de faire qui n’a pourtant rien d’illégal aux États-Unis où il est possible de faire baisser la valeur nominale d’un bien immobilier, même si sa valeur réelle augmente.