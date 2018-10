Les avocats de Bill Cosby réclament l’annulation de sa condamnation

Les avocats de Bill Cosby veulent que le tribunal annule la condamnation de l’acteur et la peine de trois à dix ans d’emprisonnement qu’il a reçues dans le cadre de son procès pour agression sexuelle en Pennsylvanie à cause d’une série d’erreurs qui auraient commises durant les procédures.

Dans sa motion, la défense soutient que le juge Steven O’Neill a erré en déclarant que Cosby était un prédateur sexuel violent qui devait être incarcéré afin de protéger le public.

Elle affirme également que la peine est plus sévère que nécessaire étant donné que ce type de crime est normalement assorti d’une peine de deux à trois ans d’emprisonnement et que Bill Cosby est âgé de 81 ans et aveugle.

Les avocats du comédien avancent aussi que les éléments présentés durant le procès n’ont pas permis de prouver que la rencontre entre Cosby et sa victime s’était déroulée en 2004 et non en 2003, et que leur client avait été arrêté à l’intérieur du délai de prescription de 12 ans.

Bill Cosby est emprisonné dans une prison d’État près de Philadelphie depuis le 25 septembre, jour où il a reçu sa sentence après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’accusation d’agression sexuelle.

Les procureurs du comté de Montgomery ont annoncé qu’ils répliqueraient à la motion de la défense.