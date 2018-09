«Je suis terrifiée»: l’accusatrice de Kavanaugh témoigne devant le Sénat américain

La professeure d’université qui accuse le candidat de la Maison-Blanche à la Cour Suprême le juge Brett Kavanaugh de l’avoir agressée sexuellement quand ils étaient tous deux adolescents, a livré ce matin un témoignage surchargé d’émotion lors de sa comparution devant le Sénat américain.



« Je ne suis pas ici parce que je le veux », a dit d’entrée de jeu la docteure Christine Blasey Ford. « Je suis terrifiée. Je suis ici parce que je crois que c’est mon devoir civique de vous dire ce qui m’est arrivé quand Brett Kavanaugh et moi étions à l’école secondaire. »



Les sénateurs républicains siégeant au comité ne voulaient pas livrer la très négative image de vieux hommes bombardant la témoin de questions embarrassantes et de commentaires agressifs. Ils ont donc fait appel à l’avocate Rachel Mitchell, de l’Arizona, spécialiste des procès d’agressions sexuelles, pour poser les questions sur des détails très précis de l’agression. Le juge Kavanaugh témoignera plus tard.



Les sénateurs démocrates posaient eux-mêmes les questions et en profitaient pour féliciter mme Ford pour son courage et répéter des critiques du processus en cours. Plusieurs ont demandé une enquête policière et l’audition d’autres victimes potentielles.



La démarche publique a encore mis en évidence la particularité du système de nomination des juges à la Cour suprême aux États-Unis. Vu d’ici, le processus semble très politisé. Il permet aussi des coups de théâtre de la onzième heure.



Le spectre du mouvement #MeToo hante la grande salle du Capitole. La séance du comité judiciaire du Sénat des États-Unis, toujours en déroulement, a aussi des airs de déjà-vu.



En 1991, Anita Faye Hill accusait à la même tribune de Washington le candidat Clarence Thomas de harcèlement sexuel du temps où il était son patron au département de l’Éducation. Son témoignage s’était retourné contre elle quand des sénateurs républicains en avaient minimisé l’importance et la crédibilité. Le juge Thomas aété nommé à la Cour suprême. Il y siège toujours.



Un moment charnière

La Dre Christine Blasey Ford est accompagnée de deux avocats et d’amies. Son mari n’est pas présent, ni ses enfants. Des manifestantes présentes dans le hall du sénat scandent des slogans, dont « Croyez les femmes ! ».



La professeure d’université, visiblement nerveuse, a avoué d’entrée de jeu qu’elle était « terrifiée » par l’exercice. De sa voix nasillarde et chevrotante, elle est vite passée à l’essentiel. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré Brett Kavanaugh quand elle était adolescente. À l’été 1982, elle s’est rendue à une fête où il était avec au moins trois autres élèves.



« Les détails de cette soirée sont imprégnés dans ma mémoire et je ne les oublierai jamais », a-t-elle dit au bord des larmes. Elle a expliqué que « Brett et Mark », un ami du futur juge, l’ont enfermée dans une chambre et que Brett Kavanaugh, très enivré, s’est couché sur elle et a essayé de lui enlever ses vêtements. Il a placé sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier.



« C’est le moment qui a changé ma vie », a-t-elle confié. Mme Ford a ajouté que ses deux assaillants riaient pendant l’agression.



« L’assaut de Brett a affecté ma vie pour longtemps. Je ne voulais pas le dire à mes parents. J’avais 15 ans et je ne voulais pas qu’ils sachent que j’étais dans une maison, seule, avec des garçons. » Elle dit qu’elle n’a parlé à personne de cette agression pendant des années, puis qu’elle s’était confiée à quelques proches récemment, dont son mari, et encore en thérapie où elle a nommé son assaillant à un tiers pour la première fois.



Quand M. Kavanaugh a été annoncé comme candidat à la Cour suprême par le président Trump, la professeure Ford a jugé que c’était de son « devoir civique » de le dénoncer. Elle a appelé au sénat, puis le Washington Post. Elle en a parlé à des proches.



À la mi-juillet, le bureau d’une sénatrice l’a contactée et elle a convenu de confier son histoire par lettre, mais en réclamant l’anonymat.



Sitôt son nom connu, elle a reçu des menaces à profusion. Sa famille et elle ont été obligées de quitter leur résidence et de vivre en cavale sous bonne garde. « J’ai eu à revivre ce trauma devant le monde entier, a dit en terminant Mme Ford, plus assurée à la fin de son témoignage. J’ai été accusée d’agir pour des motifs politiques. Je ne suis le pion de personne. Ce n’est pas à moi de dire si M. Kavanaugh mérite de siéger à la Cour suprême. Mon rôle, c’est de vous dire la vérité. »



Le lot des victimes

Le président du comité judiciaire du Sénat des États-Unis, le républicain Chuck Grassley, a commencé la séance en déplorant le traitement public des deux témoins de la journée qui ont reçu des insultes et des menaces de tous genres et à la pelle dans les jours précédents. Il a aussi rappelé d’entrée de jeu que le candidat à la fonction juridique suprême, le juge Brett Kavanaugh, avait déjà fait l’objet de six enquêtes de police par le passé. Le sénateur Grassley a ajouté que le Dr Blasey Ford a récemment envoyé une lettre au Sénat accusant le candidat d’inconduites sexuelles du temps où tous deux fréquentaient le même collège.



La coprésidente démocrate Dianne Feinstein a profité de sa propre introduction pour rappeler, qu’au contraire, les républicains, majoritaires au Sénat, refusent de réclamer une nouvelle enquête du FBI sur les accusations du Dr Ford et des autres accusatrices et témoins qui se sont manifestés depuis les enquêtes de routine précédentes.



La sénatrice démocrate en a profité pour critiquer la manière dont les femmes qui identifient publiquement leurs agresseurs présumés sont traitées par le système de justice dans son pays. Elle a rappelé que six agressions sur dix ne sont pas dénoncées et que très peu de démarches judiciaires mènent à des condamnations. Elle a aussi souligné que les délais des dénonciations sont souvent très longs, ceci expliquant probablement cela. La sénatrice Feinstein a aussi évoqué le cas d’Anita Hill.



« Des collègues sénateurs républicains ont dit clairement que peu importe ce qui arrive, le juge Kavanaugh serait nommé d’ici une semaine, a dit la sénatrice. Cela est dit alors que deux autres femmes accusent Brett Kavanaugh. »