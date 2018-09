Bill Cosby est condamné à une peine de 3 à 10 ans de prison pour l’agression sexuelle d’Andrea Constand. Le comédien américain est aussi désigné « prédateur sexuel violent », a statué mardi un juge américain.

Cela signifie que l’humoriste devra suivre une thérapie mensuelle pour le reste de ses jours et se rapporter aux autorités chaque trimestre. Son nom sera inscrit au registre des délinquants sexuels et transmis à ses voisins, aux écoles et aux victimes.

Le juge Steven O’Neill, du comté de Montgomery, a pris cette décision alors qu’il se préparait à prononcer la peine de Bill Cosby pour avoir violé l’administratrice de basketball féminin de l’Université Temple, Andrea Constand, en banlieue de Philadelphie en 2004.

L’humoriste, autrefois considéré comme le « père de l’Amérique », était confronté à une condamnation pouvant aller de la probation jusqu’à une peine de 10 ans de pénitencier, après avoir été reconnu coupable lors de son procès en avril.

Les procureurs avaient réclamé de cinq à dix ans de prison. La défense avait suggéré une assignation à domicile, affirmant que Bill Cosby est trop vieux et affaibli pour passer du temps derrière les barreaux. Il est aussi considéré comme aveugle selon la loi.

Les avocats de Bill Cosby avaient combattu la désignation de « prédateur sexuel violent », arguant que la loi sur les délinquants sexuels en Pennsylvanie était inconstitutionnelle et qu’il ne représentait aucune menace pour le public à son âge.

Mais le juge O’Neill a estimé que les procureurs avaient assumé le fardeau de la preuve avec des éléments « clairs et convaincants ».