L’ouragan Florence fait au moins 31 morts aux États-Unis

Photo: Steve Helber Associated Press

Fayetteville — De nombreuses régions étaient encore inondées lundi dans le sud-est des États-Unis après le passage de l’ouragan Florence, qui a fait au moins 31 morts et causé des dommages qui pourraient atteindre des milliards de dollars. Rétrogradée en dépression tropicale, Florence devait dévier vers le nord-est, entraînant de fortes pluies dans les terres déjà gorgées d’eau en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et dans l’ouest de la Virginie. Plus de 480 000 foyers étaient toujours sans électricité lundi, en Caroline du Nord, l’État le plus touché par les intempéries où des ordres d’évacuation restaient en vigueur. La Virginie a, elle, diffusé une alerte aux tornades pour le centre de l’État. Agence France-Presse