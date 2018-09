États-Unis: le juge Kavanaugh nie toute agression sexuelle dans les années 1980

Washington — Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, a vivement contesté vendredi les informations selon lesquelles il aurait tenté d’agresser sexuellement une jeune fille lorsqu’il était au lycée, il y a plus de 30 ans, et des dizaines de femmes ont pris sa défense. Alors que se rapproche le vote au Sénat sur sa confirmation, qui fait l’objet d’un féroce combat politique, l’élue démocrate Dianne Feinstein a annoncé jeudi avoir transmis à la police fédérale (FBI) des « informations » sur le juge. Selon le New Yorker, une femme — qui a demandé à ne pas être nommée — a pris contact avec des élus démocrates en juillet. La Maison-Blanche a de son côté dénoncé une opération de la dernière chance pour retarder la confirmation du juge Kavanaugh.