Explosions près de Boston: 1 mort et 40 maisons abîmées

Une série d’explosions de gaz a blessé a fait au moins un mort et dix blessés jeudi, dans trois petites villes au nord de Boston, en plus de déclencher des incendies dans au moins 39 maisons.

Un jeune homme de 18 ans, Leonel Rondon, a perdu la vie quand une cheminée renversée par une explosion est tombée sur sa voiture.

L’ensemble du secteur a été évacué tandis que les pompiers cherchaient à éteindre les flammes et à fermer les réseaux gazier et électrique afin d’éviter des dégâts encore plus importants.

La Police d’État du Massachusetts a exhorté jeudi après-midi les clients de Columbia Gas, à Lawrence, à Andover et à North Andover, à quitter leur maison. La décision a provoqué des embouteillages et crée de la confusion.

Les autorités cherchent toujours à comprendre ce qui s’est passé.

Un résidant de Lawrence, Ra Nam, a raconté qu’il était dans sa cour lorsque le détecteur de fumée de son sol-sol s’est fait entendre vers 16 h 30. Quand il est allé voir ce qui se passait, il a constaté que sa chaudière était en feu. Il a saisi un extincteur et a éteint les flammes. Quelques minutes plus tard, il a entendu un gros boum dans la maison de son voisin. L’explosion a fait trembler le sol. Une femme et deux enfants ont réussi à sortir de la résidence, mais le sous-sol était en feu.

L’Hôpital général de Lawrence a indiqué que dix personnes avaient été soignées, dont au moins une qui se trouve dans un état critique.

Selon le Massachusetts Emergency Management Agency, l’explosion a été causée par la pression excessive dans la canalisation de gaz. Les autorités poursuivent leur enquête. Selon des porte-parole de l’État, Columbia Gas tentait d’alléger la pression dans la canalisation.

Plus tôt, l’entreprise avait annoncé des travaux afin d’améliorer son réseau de gaz dans plusieurs villes de l’État, y compris dans les trois municipalités où se sont produites les explosions. On ignore si des travaux étaient en cours dans ce secteur, jeudi. La porte-parole de Columbia Gas n’a pas rappelé l’Associated Press.

Certains intervenants locaux ont décrit les scènes de panique alors que les résidants se pressaient de fuir les lieux. À North Andover, un membre du comité exécutif de la ville, Phil Decologeron, a dit que tout son quartier s’était rassemblé dans la rue, chacun craignant d’entrer dans sa maison. À quelques rues de là, des maisons étaient en flammes.

« C’est assurément une situation effrayante, a-t-il reconnu. C’est assez grave. »

Des images filmées du haut des airs montraient des maisons détruites par les explosions. La partie supérieure d’une cheminée en briques est tombée sur un VUS stationné.

Le chef de la police de Methuen, Joseph Solomon, a dit qu’il y avait de 20 à 25 maisons en feu à Lawrence. Il a ajouté qu’il y avait tant d’incendies « qu’on ne peut plus voir le ciel ».

Vers 19 h, les autorités d’Andover ont indiqué que tous les incendies dans la ville avaient été éteints.

La population totale des trois municipalités dépasse les 146 000 habitants. Elles sont situées à environ 40 km de Boston, près des limites du New Hampshire.