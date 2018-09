Une série d’explosions détruit plus de 30 maisons au Massachusetts

Photo: Adam Glanzman Agence France-Presse

Lawrence, Mass. — Une série d’explosions de gaz a blessé au moins quatre personnes et déclenché des incendies dans au moins trente-neuf maisons dans trois petites villes au nord de Boston. Le secteur a été évacué tandis que les pompiers cherchaient à éteindre les flammes et à fermer les réseaux gazier et électrique afin d’éviter des dégâts encore plus importants. La Police d’État du Massachusetts a exhorté jeudi les clients de Columbia Gas à Lawrence, à Andover et à North Andover à quitter leur maison. La décision a provoqué des embouteillages et créé de la confusion. Selon la Massachusetts Emergency Management Agency, l’explosion a été causée par une pression excessive dans la canalisation de gaz.