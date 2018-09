Ouragan «Maria»: Trump nie le bilan officiel de 3000 morts à Porto Rico

Le président américain Donald Trump a nié jeudi le bilan officiel de près de 3000 morts à Porto Rico, territoire américain, liées à l'ouragan Maria il y a un an, estimant que les démocrates ont gonflé le chiffre pour lui nuire.

« 3000 personnes ne sont pas mortes dans les deux ouragans ayant frappé Porto Rico. Lorsque j'ai quitté l'île, APRÈS que la tempête a frappé, ils avaient entre 6 et 18 morts » a-t-il tweeté. « Avec le temps qui passe, ça n'a pas augmenté de beaucoup ».

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...