«Florence», tempête de catégorie 2, continue de faire peur

Le temps est maintenant compté avant l’arrivée de l’ouragan Florence, une tempête qualifiée de monstre qui pourrait affecter plus de 10 millions d’habitants.

Au cours des dernières heures, Florence a été rétrogradée à une tempête de catégorie 2, mais les autorités préviennent qu’elle demeure toujours dangereuse et qu’elle représente un risque pour la vie.

Les vents de l’ouragan sont passés de 225 km/h à 175 km/h, selon le Centre national des ouragans, qui s’attend à ce que Florence touche terre, vendredi après-midi, près de la frontière de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud.

L’ouragan devrait ensuite se diriger vers l’ouest et pourrait causer des inondations catastrophiques à l’intérieur des terres.

Plus de 5 millions de personnes vivent dans les zones où un avertissement ou une veille d’ouragan sont en vigueur et 4,9 millions d’Américains habitent les régions visées par un avertissement de tempête tropicale.

Ceux qui choisissent de fuir doivent composer avec des autoroutes bondées et avec des stations d’essence et des commerces vides, tandis que certains téméraires ont décidé de rester sur place pour affronter la puissante tempête.

« Je vais à l’hôtel, a raconté Geneviève Sireyjol, une commerçante de Wilmington, en Caroline du Nord, en entrevue avec La Presse canadienne. Je reste à Wilmington de manière à pouvoir intervenir tout de suite dès que c’est fini, pour faire face aux dégâts immédiatement, mais je ne reste pas dans ma maison parce que je n’ai pas envie de me prendre un arbre sur la tête. Mais ce ne sont pas des moments sympathiques à vivre, quelle que soit la solution prise. »

Mme Sireyjol décrit une « ville morte » dans laquelle on ne trouve plus rien : il n’y a plus d’essence, plus d’argent dans les guichets automatiques, et tous les magasins sont fermés de façon obligatoire.

À 23 h, mercredi soir, la tempête était située à 455 km à l’est-sud-est de Wilmington, en Caroline du Nord, et se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse de 28 km/h.

Plus de 1,7 million de personnes dans les Carolines et en Virginie ont reçu l’ordre d’évacuer leur résidence.

Près de 1000 vols ont été annulés par les entreprises aériennes.

Duke Energy, la deuxième compagnie d’électricité du pays, a déclaré que les trois quarts de ses 4 millions de clients dans les Carolines pourraient être sans électricité pendant des semaines. Des travailleurs en provenance du Midwest et de la Floride sont dépêchés pour aider après la tempête.

Le président Donald Trump a déclaré l’état d’urgence pour la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie, ce qui pourrait permettre à ces États de recevoir une aide fédérale. Tous trois ont aussi ordonné des évacuations de masse.

La trajectoire de Florence a récemment dévié quelque peu vers le sud et elle menace davantage la Caroline du Sud que ce n’était le cas auparavant. Le gouverneur de la Géorgie a conséquemment lui aussi décidé de déclarer l’état d’urgence dans l’ensemble de l’État.

Florence est si puissante qu’elle propulse une onde de tempête potentiellement mortelle à près de 500 km de son oeil. Elle pourrait déverser de la pluie sur un secteur qui s’étire de la Caroline du Sud jusqu’à l’Ohio et la Pennsylvanie.

Un ouragan historique

Le président Trump a demandé aux résidants de « s’écarter du chemin » de Florence. Il a ajouté : « Ne prenez pas ça à la légère. […] De mauvaises choses peuvent se produire quand on parle d’une tempête de cette taille. »

Puis, s’adressant aux habitants des Carolines et de la Virginie, il a dit : « Elle s’en vient vers vous. […] Soyez prêts, et que Dieu soit avec vous. »

Les responsables sont à court de mots pour décrire la dangerosité de la tempête.

« Elle me fait vraiment peur », a admis Ken Graham, directeur du Centre national des ouragans, à Miami.

« Cette tempête va causer des pannes de courant pendant des jours et des semaines. Elle va détruire des infrastructures. Elle va détruire des maisons », a indiqué Jeff Byard, un responsable de l’agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

« Vous n’avez jamais rien vu comme les vagues et le vent de cette tempête, a prévenu le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper. Même si vous avez affronté des tempêtes auparavant, celle-ci est différente. Ne mettez pas votre vie en péril en affrontant ce monstre. »

D’autres responsables de l’État ont évoqué « des dommages inimaginables causés par le vent, par l’onde de tempête et par les inondations ».

Florence sera probablement « la pire tempête de votre vie le long de la côte des Carolines », a mis en garde le Service national de la météo.

Des portions de la Caroline du Nord pourraient recevoir 50 cm d’eau, sinon plus. Un modèle informatique prédit en revanche que des secteurs de l’État seront engloutis sous 115 cm de pluie. Ce même modèle avait prédit, avec raison, que l’ouragan Harvey déverserait 160 cm d’eau sur la région de Houston.