Face à l’ouragan «Florence», Trump fait du Trump

« Nous avons eu la meilleure note possible pour notre travail lors des ouragans au Texas et en Floride »: face à l’arrivée de l’ouragan Florence, Donald Trump mobilise les Américains et… parle de lui.

Dans son premier tweet sur le sujet mercredi, le président américain a lancé un appel à la prudence, dans un rôle mobilisateur plutôt traditionnel pour un président des États-Unis.

Hurricane Florence is looking even bigger than anticipated. It will be arriving soon. FEMA, First Responders and Law Enforcement are supplied and ready. Be safe!

Mais il a aussi profité de l’occasion pour faire dans l’hyperbole, vanter sa capacité à gouverner et décocher ses flèches à ceux qui mettent en doute cette dernière, style provocateur à l’appui.

M. Trump a en particulier une nouvelle fois relancé la polémique sur l’attitude de son administration, accusée de négligence dans sa gestion de la crise après le passage de l’ouragan Maria à Porto Rico il y a un an.

« Nous avons fait un super boulot à Porto Rico qui n’a pas été apprécié à sa juste valeur », a-t-il tweeté, parlant d’une « île inaccessible avec peu d’électricité et une maire de San Juan totalement incompétente ».

We got A Pluses for our recent hurricane work in Texas and Florida (and did an unappreciated great job in Puerto Rico, even though an inaccessible island with very poor electricity and a totally incompetent Mayor of San Juan). We are ready for the big one that is coming!