Évacuations sur la côte est américaine avant l’ouragan «Florence»

Charleston — Plus d’un million d’Américains seront évacués sur la côte est des États-Unis, menacée par l’ouragan Florence qui s’est renforcé lundi avec des vents de 220 km/h. « C’est un ouragan très dangereux. Nous ne voulons risquer aucune vie », a déclaré Henry McMaster, gouverneur de la Caroline du Sud. Mardi, l’évacuation concernera les habitants d’une bande littorale de 320 kilomètres de longueur. Florence, qui devrait toucher le continent en fin de semaine, a atteint lundi la catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et l’État de Virginie ont déclaré l’état d’urgence. Les autorités de Caroline du Nord ont aussi ordonné de premières évacuations sur l’île de Hatteras et, à partir de mardi, dans la région côtière des Outer Banks.