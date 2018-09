La tempête Florence devrait devenir un ouragan «extrêmement dangereux»

Miami — La tempête tropicale Florence, qui s’approche de la côte est des États-Unis, devrait se transformer en un ouragan « extrêmement dangereux » d’ici lundi, a annoncé le Centre national des ouragans. Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré l’état d’urgence vendredi pour se préparer aux possibles conséquences d’un impact, et la Caroline du Sud a suivi samedi. La Marine américaine a de son côté ordonné à tous ses navires de quitter la zone de Hampton Roads. Florence était le premier ouragan de catégorie 4 de la saison mais s’est affaibli au contact d’eaux plus froides. Or, désormais, le tempête entre dans une zone plus chaude, selon les météorologistes.