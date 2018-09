Le livre de Bob Woodward est une «escroquerie», tonne Donald Trump

Le président américain Donald Trump a qualifié vendredi d’« escroquerie » le livre du journaliste d’investigation Bob Woodward sur sa présidence, assurant que les citations avaient été inventées.

« Le livre de Woodward est une escroquerie. Je ne parle pas de la façon dont je suis cité. Si c’était le cas, je n’aurais pas été élu président », a-t-il tweeté depuis le Montana, où il s’est exprimé jeudi soir lors d’un rassemblement partisan pour soutenir un candidat républicain au Sénat.

« L’auteur utilise dans le livre toutes les ruses possibles pour dénigrer et rabaisser », a déploré le locataire de la Maison-Blanche.

« J’aimerais que les gens puissent voir la réalité — et notre pays va TRÈS BIEN ! » a-t-il ajouté.

