Donald Trump suggère de changer les lois sur la diffamation

Donald Trump a suggéré mercredi un changement des lois sur la diffamation en s’en prenant à nouveau au célèbre journaliste Bob Woodward, dont le livre explosif dresse un portrait accablant du président américain.

« N’est-ce pas une honte que quelqu’un puisse écrire un article ou un livre, avec des histoires totalement inventées, et dresser un tableau d’une personne qui est littéralement l’exact inverse des faits et s’en sortir sans punition ni frais ? » s’est plaint le locataire de la Maison-Blanche de bon matin sur Twitter.

« J’ignore pourquoi les politiciens de Washington ne changent pas les lois sur la diffamation », a fait mine de s’interroger le républicain.

