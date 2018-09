Syrie: Trump met en garde contre une «potentielle tragédie humaine» à Idleb

Le président américain, Donald Trump, a mis en garde lundi la Syrie contre une offensive à Idleb, la dernière région syrienne contrôlée par la rébellion, déclarant qu’une telle opération pourrait provoquer une « tragédie humaine ».

« Le président de la Syrie Bachar Al-Assad ne doit pas attaquer imprudemment la province d’Idleb. Les Russes et les Iraniens commettraient une grave erreur humanitaire en prenant part à cette potentielle tragédie humaine », a tweeté Donald Trump.

« Des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. Ne laissons pas cela se produire ! », a-t-il ajouté.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!