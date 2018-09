Trump avise le Congrès de ne pas se mêler des négociations pour l’ALENA

Le président des États-Unis, Donald Trump, a prévenu samedi le Congrès américain de ne pas interférer dans ses plans pour conclure un nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) sous peine de le voir annuler complètement l’entente.

Sur Twitter, M. Trump a menacé de « mettre un terme » à l’ALENA si le Congrès refusait de ratifier une entente qui exclut le Canada.

Vendredi, le président américain avait informé le Congrès de son intention de signer dans les 90 jours une nouvelle version de l’ALENA avec le Mexique et avec le Canada si ce dernier acceptait de se joindre à l’accord.

Donald Trump a toutefois déclaré samedi qu’il n’y avait « aucune nécessité sur le plan politique » d’inclure le Canada et a laissé entendre qu’il préférait annuler carrément l’ALENA plutôt que de maintenir l’accord dans sa forme actuelle.

« Si nous ne concluons pas une bonne entente pour les États-Unis après des décennies d’abus, le Canada sera exclu, a-t-il écrit. Le Congrès ne devrait pas interférer dans ces négociations ou je vais simplement mettre fin à l’ALENA et tout le monde s’en portera mieux. »

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...