Trump affirme qu’un accord commercial avec le Mexique pourrait «arriver bientôt»

Donald Trump a affirmé samedi qu’un accord commercial avec le Mexique était en vue, alors que des négociations sur la refonte de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) devaient se poursuivre ce week-end entre les deux pays dans la capitale américaine.

« Notre relation avec le Mexique se renforce d’heure en heure. De très bonnes personnes dans l’ancien et le nouveau gouvernement, tout le monde travaille bien ensemble… Un grand Accord Commercial avec le Mexique pourrait arriver bientôt ! », a tweeté le président américain.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!