Trump s’acharne contre son secrétaire à la Justice

Donald Trump a lancé une nouvelle tirade méprisante vendredi contre son secrétaire à la Justice au lendemain d’une passe d’armes très publique entre les deux hommes, l’ancien ultra-loyaliste Jeff Sessions symbolisant désormais, dans un curieux revirement, l’ultime rempart protégeant l’enquête russe.

« Allez Jeff, tu peux le faire » : l’appelant à plusieurs reprises par son prénom dans une salve de tweets publiée aux aurores, le président américain lui a reproché de ne pas engager de poursuites contre Hillary Clinton et certains de ses alliés démocrates.

Il a cité une partie du communiqué envoyé la veille par M. Sessions, interprété comme une vive réponse aux attaques récurrentes de Donald Trump à son encontre. L’homme d’affaires lui en veut aussi de s’être récusé de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre la campagne Trump et Moscou.

« “Le département de la Justice ne sera pas indûment influencé par des considérations politiques.” Jeff, c’est SUPER, c’est ce que tout le monde veut, donc jette un oeil à toute la corruption “de l’autre côté” », a tonné Donald Trump.

Il cite ensuite des exemples, visant notamment ses opposants politiques, comme « la Fondation Clinton », « la surveillance illégale de la Campagne Trump » selon lui ou « la collusion russe par les démocrates ».

“Department of Justice will not be improperly influenced by political considerations.” Jeff, this is GREAT, what everyone wants, so look into all of the corruption on the “other side” including deleted Emails, Comey lies & leaks, Mueller conflicts, McCabe, Strzok, Page, Ohr......

....FISA abuse, Christopher Steele & his phony and corrupt Dossier, the Clinton Foundation, illegal surveillance of Trump Campaign, Russian collusion by Dems - and so much more. Open up the papers & documents without redaction? Come on Jeff, you can do it, the country is waiting!