La presse américaine riposte aux attaques de Trump

Du Maine à Hawaï, des quotidiens américains ont riposté jeudi aux attaques du président Donald Trump contre les « fausses nouvelles », en publiant une série coordonnée d’éditoriaux qui défendent une presse libre et vigoureuse.

Le Boston Globe, qui a lancé la campagne en appelant à une voix unifiée, a estimé que quelque 350 journaux y participaient.

Son appel a été entendu à travers le pays. À Portland, le Maine Press-Herald a déclaré qu’une presse libre et indépendante est la meilleure défense contre la tyrannie. À Honolulu, l’Hawaii Star-Advertiser a souligné que la démocratie a besoin d’une presse libre.

« Les vrais ennemis du peuple — et de la démocratie — sont ceux qui tentent d’étouffer la vérité en diffamant et en diabolisant le messager », a prévenu le Des Moines Register, dans l’Iowa.

À Saint-Louis, le Post-Dispatch a qualifié les journalistes de « vrais patriotes ». Le Chicago Sun-Times a dit croire que la plupart des Américains réalisent que M. Trump raconte n’importe quoi. À Fayetteville, le N.C. Observer a espéré que M. Trump s’arrêtera, « mais nous ne retenons pas notre souffle ».

« Nous espérons plutôt que tous les partisans du président reconnaîtront ce qu’il fait — il manipule la réalité pour obtenir ce qu’il veut », a déclaré le journal de Caroline du Nord.

Le Morning News de Savannah, en Géorgie, s’est présenté comme un confident, et non un ennemi pour le peuple.

« Comme tout véritable ami, nous ne vous disons pas toujours que vous voulez entendre, a écrit le journal géorgien. Notre équipe de presse présente les événements et les problèmes de cette communauté à travers la lentille de l’objectivité. Et comme tout véritable ami, nous refusons de vous induire en erreur. Nos journalistes et rédacteurs en chef s’efforcent d’être équitables. »

Certains journaux ont pigé dans l’histoire pour illustrer leurs propos. À Elizabethtown, en Pennsylvanie, le Elizabethtown Advocate a comparé la presse libre aux États-Unis à de tels droits promis, mais non livrés, dans l’ex-Union soviétique.

Le New York Times a ajouté son grain de sel.

« Si vous ne l’avez pas déjà fait, abonnez-vous à vos journaux locaux, a déclaré le Times, dont la section d’opinion a également résumé d’autres éditoriaux à travers le pays. Félicitez-les quand vous pensez qu’ils ont fait du bon travail et critiquez-les quand vous pensez qu’ils pourraient faire mieux. Nous sommes tous dans le même bateau. »

Le président américain a d'ailleurs de nouveau dégainé jeudi matin. « LES MÉDIAS FAKE NEWS SONT LE PARTI D’OPPOSITION. C’est très mauvais pour notre Grand Pays... MAIS NOUS SOMMES EN TRAIN DE GAGNER ! » a-t-il tweeté.

There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS!