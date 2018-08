Sénat américain: Bernie Sanders remporte la primaire démocrate au Vermont

Montpelier — Le sénateur indépendant Bernie Sanders a remporté la primaire sénatoriale du Parti démocrate dans l’État du Vermont, mardi, mais il devrait renoncer à la nomination comme il l’a fait par le passé, et soutenir les autres candidats démocrates. Lors du scrutin de mardi, M. Sanders l’a emporté contre une candidate peu connue, Folasade Adeluola, qui disait vouloir offrir au Vermont une sénatrice à temps plein. Quatre candidats peu connus sont en lice pour la nomination du Parti républicain. Bernie Sanders, l’un des politiciens les plus populaires du Vermont, envisagerait une autre course à l’élection présidentielle de 2020. Il se trouve déjà sur le bulletin de vote du Vermont en novembre en tant que candidat indépendant. En vertu des lois du Vermont, il ne peut être inscrit sur le bulletin de vote en tant que démocrate et indépendant. Dans ses élections précédentes au Sénat en 2012 et 2006, il avait refusé la nomination démocrate, mais il avait accepté l’appui formel du Parti démocrate de l’État.