Trump dit condamner le racisme avant un rassemblement néonazi

Le président américain Donald Trump a dit samedi condamner « tous les types de racisme » et a appelé à l’unité nationale, un an après le rassemblement néonazi meurtrier de Charlottesville et avant une nouvelle manifestation de suprémacistes blancs dimanche à Washington.

« Le rassemblement de Charlottesville, il y a un an, a entraîné la mort et des divisions insensées », a tweeté Donald Trump, qui avait été vivement critiqué l’an dernier pour n’avoir jamais clairement condamné les manifestants néonazis après les événements d’août 2017.

« Nous devons nous rassembler en tant que Nation », a-t-il ajouté. « Paix à tous les Américains ! », a-t-il encore dit.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!