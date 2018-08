Des néonazis attendus devant la Maison-Blanche

Néonazis et contre-manifestants sont attendus dimanche devant la Maison-Blanche pour des retrouvailles tendues, un an après le rassemblement meurtrier de Charlottesville qui avait projeté sous une lumière crue une extrême droite américaine enhardie sous Donald Trump.

Les autorités ont renforcé la sécurité dans la capitale américaine avant le rassemblement d’extrême droite, convoqué au nom de la défense des « droits civiques des Blancs » par le réseau « Unite the Right », déjà derrière la manifestation qui s’était terminée dans le sang.

Le 12 août 2017, un sympathisant néonazi avait foncé en voiture dans une foule de manifestants antiracistes à Charlottesville, en Virginie, tuant une jeune femme de 32 ans, Heather Heyer, et faisant 19 blessés. Un sombre anniversaire qui pèse lourd sur les préparatifs de sécurité.

Un permis de manifester a été accordé à « Unite the Right » pour quelque 400 sympathisants. Les contre-manifestants ont également été autorisés à se rassembler dans le même parc de Lafayette, devant la Maison-Blanche. Toutes les armes seront interdites dans le périmètre, même pour les détenteurs d’un permis.

À Charlottesville, les autorités ont mobilisé des moyens supplémentaires pour parer aux plus petits rassemblements planifiés.

Même si les consignes sont pacifiques, « nous sommes vraiment inquiets », explique Lecia Brooks, experte du Southern Poverty Law Center (SPLC), un observatoire des groupes extrémistes. « La suprématie blanche est une idéologie fondée sur la violence et ils la mettent donc en pratique. »

La convocation d’un tel rassemblement au coeur de la capitale « témoigne vraiment d’à quel point les nationalistes blancs sont enhardis dans notre pays et de leurs espoirs de normaliser » ce mouvement, poursuit-elle.

Richard Spencer, l’une des figures de l’extrême droite américaine, a annoncé sur Twitter qu’il n’y participerait pas cette fois : « Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ça ne sera probablement pas bon. »

Il était à Charlottesville, l’an dernier, lorsque des centaines de néonazis portant des torches rappelant le Ku Klux Klan avaient défilé dans cette ville étudiante le 11 août pour protester contre le retrait de statues confédérées — des symboles du passé raciste et esclavagiste du pays aux yeux de beaucoup aujourd’hui

À l’époque, les mots équivoques de Donald Trump, lorsqu’il avait affirmé que « les deux côtés » portaient une part de responsabilité, avaient provoqué une vague d’indignation et un profond malaise jusqu’au coeur de son équipe à la Maison-Blanche.