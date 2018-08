Nouvelle saison, nouvelles attaques de Trump contre les joueurs de NFL

Alors que les matchs de présaison du championnat de football américain viennent de reprendre, Donald Trump a renoué vendredi avec ses attaques contre les joueurs de la NFL qui mettent genou à terre pendant l’hymne national, demandant à ce qu’ils soient suspendus sans paie.

Deux joueurs des Dolphins de Miami, notamment, se sont agenouillés jeudi lors d’un match amical servant à préparer la reprise du championnat.

« Les joueurs de la NFL recommencent — s’agenouillant alors qu’ils devraient se mettre fièrement debout pour l’Hymne National », a écrit le président américain sur Twitter.

« Un match de football américain, que les fans payent teeeellement cher pour voir et apprécier, n’est pas un endroit pour manifester. [...] Trouvez un autre endroit pour protester. Mettez-vous fièrement debout pour l’Hymne National ou soyez Suspendus Sans Paie », a-t-il ajouté.

The NFL players are at it again - taking a knee when they should be standing proudly for the National Anthem. Numerous players, from different teams, wanted to show their “outrage” at something that most of them are unable to define. They make a fortune doing what they love......