En pleine crise avec Ankara, Trump s’attaque à l’acier et l’aluminium turcs

Le président américain Donald Trump a accru vendredi la pression sur la Turquie, dont l’économie est déjà fortement fragilisée, en annonçant une forte augmentation des taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium turcs.

« Je viens juste d’autoriser le doublement des taxes douanières sur l’acier et l’aluminium en provenance de Turquie puisque leur monnaie, la livre turque, descend rapidement contre notre dollar fort », explique M. Trump dans un tweet.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!