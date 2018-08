Trump avertit les pays commerçant avec l’Iran après le retour des sanctions

Le président américain, Donald Trump, a lancé un avertissement aux pays qui persisteraient à commercer avec l’Iran après le rétablissement mardi des sanctions contre ce pays, qualifiées des « plus dures jamais » imposées.

En Iran, plusieurs personnes rencontrées dans la rue ont accueilli avec colère et peur le retour des sanctions décidées à la suite du retrait unilatéral en mai de Washington de l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 avec les grandes puissances.

À quelques heures de l’entrée en vigueur des sanctions qui risquent d’aggraver une économie iranienne à la peine, le président iranien, Hassan Rohani, a crié lundi soir à la « guerre psychologique » et écarté toute négociation sur un nouvel accord nucléaire réclamé par les États-Unis.

Les mesures américaines ont suscité la colère des Européens, signataires de l’accord, qui se disent déterminés à sauver le texte même si de nombreuses entreprises occidentales voient leurs liens commerciaux avec l’Iran compromis par les sanctions.

L’allemand Daimler a annoncé mardi cesser ses activités en Iran malgré l’annonce par l’Union européenne de son intention de « protéger les opérateurs économiques européens engagés dans des affaires légitimes avec l’Iran », et l’entrée en vigueur mardi d’une législation spécifique en ce sens.

« Les sanctions contre l’Iran sont officiellement en place. Ce sont les sanctions les plus dures jamais imposées et en novembre elles augmentent encore à un autre niveau », a tweeté M. Trump.

« Quiconque faisant des affaires avec l’Iran ne fera PAS d’affaires avec les États-Unis. Je demande la PAIX MONDIALE, rien de moins », a-t-il ajouté.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!