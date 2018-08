Melania Trump se porte à la défense de LeBron James

Le président Donald Trump a insulté l’une des personnalités les plus aimées de l’Ohio, la vedette de basketball LeBron James, tout juste avant de se rendre à un rassemblement électoral dans cet État du Midwest américain.



M. Trump a mis en doute l’intelligence de LeBron James dans un micromessage diffusé sur Twitter.

« LeBron James vient d’être interviewé par l’homme le plus stupide de la télévision, Don Lemon, a écrit le président. Il a fait paraître LeBron intelligent, ce qui n’est pas facile à faire. » Il a conclu son message en disant qu’il « aimait Mike [Michael Jordan]. »

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!