Des responsables américains sonnent l’alarme sur «la menace» russe

Washington — Attention danger : plusieurs hauts responsables américains, du patron des renseignements au directeur du FBI, ont sonné l’alarme jeudi, accusant la Russie de continuer ses tentatives pour « affaiblir et diviser » les États-Unis. L’un après l’autre, ils ont pris la parole devant les journalistes à la Maison-Blanche, un spectacle solennel contrastant avec celui de la conférence de presse du président américain au côté de son homologue russe le 16 juillet à Helsinki, à la suite de laquelle Donald Trump avait été critiqué de toutes parts pour s’être montré trop conciliant envers Vladimir Poutine. La menace d’interférence « est réelle. Elle continue. Et nous faisons tout notre possible pour avoir des élections en lesquelles les Américains peuvent avoir confiance », a notamment accusé le patron des services de renseignement, Dan Coats.