Trump semble opposé à la vente libre d’armes imprimées en 3D

Le président américain, Donald Trump, a fait part mardi de son scepticisme sur la libéralisation de la vente de plans numériques permettant à tout un chacun de fabriquer des armes à feu avec une imprimante 3D.

« Je me penche sur cette affaire d’armes en plastique en 3D vendues au grand public », a indiqué M. Trump sur Twitter. Il précise avoir déjà consulté le principal lobby des armes à feu sur la question, la National Rifle Association (NRA), et ajoute : « Cela ne semble pas faire grand sens ! ».

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!