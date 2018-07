Trump menace d’un nouveau «shutdown» faute d’accord sur la frontière

Le président américain, Donald Trump, s’est dit prêt dimanche à provoquer un nouveau « shutdown », paralysie du gouvernement fédéral, si les démocrates n’apportaient par leurs votes à son projet de sécurité des frontières, notamment la construction d’un mur au sud.

« Je serais disposé à “fermer” le gouvernement si les démocrates ne nous donnent pas les votes pour la Sécurité des Frontières, qui inclut le Mur », a tweeté M. Trump.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!