La prochaine rencontre Trump-Poutine reportée

Washington — La Maison-Blanche a annoncé mercredi que la prochaine rencontre entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n’aurait pas lieu en 2018, jugeant qu’elle devrait se dérouler une fois que l’enquête du procureur spécial Robert Mueller serait terminée. « Le président pense que la prochaine rencontre bilatérale avec le président Poutine devrait avoir lieu une fois que la chasse aux sorcières sur la Russie sera terminée », a indiqué John Bolton, conseiller à la sécurité nationale. Le procureur spécial, qui enquête sur une possible collusion entre Moscou et l’équipe de campagne de Trump lors de la présidentielle de 2016, n’a jamais donné d’indication de calendrier sur la fin de ses investigations.