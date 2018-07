Trump indemnise les agriculteurs victimes de sa guerre commerciale

Le gouvernement Trump a annoncé mardi une aide d’urgence de 12 milliards de dollars destinés aux agriculteurs américains affectés par les représailles aux tarifs douaniers américains, reconnaissant ainsi les premiers dommages collatéraux du conflit commercial déclenché par le président.

Le secrétaire américain à l’agriculture, Sonny Perdue, a indiqué que cette somme serait accordée aux agriculteurs mis en difficulté par « les représailles tarifaires illégales » à l’instar des producteurs de soja, de porc, de fruits, de riz et de lait.

Ces derniers ont été particulièrement visés ces derniers mois par les taxes douanières imposées par les partenaires commerciaux des États-Unis, qui ont décidé de rétorquer aux droits de douane américains sur l’acier, l’aluminium ou les taxes sur les dizaines de milliards d’importations chinoises.

Ces subventions sont une solution « à court terme » en attendant que les négociations aboutissent à un accord commercial à long terme, a affirmé Sonny Perdue.

Avec cette aide financière, le gouvernement Trump semble concéder pour la première fois que sa stratégie d’escalade dans les droits de douane, non seulement avec la Chine mais encore avec l’Union européenne, le Canada et le Mexique, a un effet négatif sur certains secteurs américains.

Cette annonce contraste avec les déclarations du président américain mardi. Dans un tweet, il a assuré que « tout irait bien » en matière de commerce international.

« Les tarifs douaniers sont les meilleurs ! Soit un pays qui a traité les États-Unis de manière injuste sur le Commerce négocie un accord juste, soit il est frappé de tarifs douaniers », a tweeté le milliardaire républicain. « C’est aussi simple que ça — et tout le monde discute ! Souvenez-vous, nous sommes la « tirelire » qui est en train d’être dévalisée. Tout ira bien ! », a-t-il poursuivi.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!