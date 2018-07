Trump veut éviter les fuites de renseignement

Washington — Le président Donald Trump cherche une façon de retirer à d’anciens responsables d’agences américaines de renseignement leur habilitation de sécurité, qui leur donne la possibilité d’avoir accès à des informations délicates même après avoir quitté leurs fonctions, selon la Maison-Blanche. « Le président explore [les] mécanismes pour retirer les habilitations de sécurité parce qu’ils ont politisé et, dans certains cas, monnayé leurs fonctions publiques et leurs habilitations de sécurité », a indiqué lundi Sarah Sanders, porte-parole de l’exécutif. « Non seulement le président regarde comment retirer l’habilitation de [l’ancien directeur de la CIA John] Brennan, mais il examine également les habilitations de sécurité de Comey, Clapper, Hayden, Rice et McCabe », a-t-elle ajouté.