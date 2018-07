Trump réclame de nouveau la fin de l’enquête Mueller

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois réclamé lundi la fin de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une potentielle collusion entre la Russie et son équipe de campagne, jugeant qu’elle était « discréditée ».

« Une honte pour l’Amérique », a tweeté M. Trump, évoquant les conditions dans lesquelles l’un de ses ex-conseillers, Carter Page, a été placé sous surveillance par le FBI.

« Ils devraient abandonner maintenant la chasse aux sorcières discréditée de Mueller », a ajouté le président américain, sous le feu des critiques depuis une semaine pour ses propos jugés trop conciliants à l’égard de son homologue russe.

.....”Carter Page wasn’t a spy, wasn’t an agent of the Russians - he would have cooperated with the FBI. It was a fraud and a hoax designed to target Trump.” Tom Fitton @JudicialWatch A disgrace to America. They should drop the discredited Mueller Witch Hunt now!