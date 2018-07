Trump juge «peut-être illégal» un enregistrement de Michael Cohen

Donald Trump a jugé samedi « totalement inédit » et « peut-être illégal » d’avoir été enregistré à son insu par son ex-avocat personnel Michael Cohen lorsque les deux hommes évoquaient la possibilité d’acheter le silence d’une ancienne playmate avec laquelle le magnat de l’immobilier aurait eu une liaison.

Il est « encore plus inconcevable qu’un avocat enregistre un client — totalement inédit et peut-être illégal », a dénoncé le président américain sur Twitter.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!