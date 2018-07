Le Pentagone dépense des millions pour l’Ukraine

Photo: Eduardo Munoz Alvarez Agence France-Presse

Washington — Les États-Unis ont annoncé vendredi une aide supplémentaire de 200 millions de dollars pour renforcer la défense de l’Ukraine, engagée dans un conflit contre des séparatistes prorusses, quatre jours après un sommet controversé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ces nouveaux fonds portent le support américain au secteur ukrainien de la sécurité à plus d’un milliard de dollars au total depuis le début de la guerre, en 2014. Selon le ministère américain de la Défense, cette coopération en matière de sécurité s’appuie sur l’adoption récente par Kiev d’une loi sur la sécurité nationale. Le conflit qui sévit dans l’est de l’Ukraine entre l’armée de Kiev et des séparatistes prorusses a fait plus de 10 000 morts, condamné par la communauté internationale.