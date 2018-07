Donald Trump fustige la politique monétaire de l’UE et la Chine

Donald Trump s’est lancé vendredi dans une nouvelle escalade sur le commerce en accusant la Chine et l’Union européenne de manipuler leurs monnaies et en menaçant Pékin de taxer toutes ses exportations vers les États-Unis.

« La Chine, l’Union européenne et les autres manipulent leurs monnaies en baissant leurs taux d’intérêt, alors que les États-Unis augmentent leurs taux, avec un dollar devenant de plus en plus fort jour après jour, ce qui dégrade notre compétitivité », a dénoncé le président américain dans un tweet.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...

« Comme d’habitude, ce n’est pas juste », a-t-il ajouté, alors que la monnaie chinoise est à son plus bas niveau depuis un an.

Vendredi, le billet vert baissait face à la devise européenne, à 1,1717 dollar pour un euro, contre 1,1580 la veille.

Depuis avril, le yuan a perdu près de 10 % de sa valeur face au dollar, avantageant l’exportation des marchandises chinoises sur le marché américain.

Le président américain a aussi vertement critiqué la politique monétaire de la Banque centrale américaine.

« Les États-Unis ne devraient pas être pénalisés parce qu’ils vont très bien », a-t-il lancé. « Resserrer [la politique monétaire] fait du tort désormais à tout ce que nous avons fait », a-t-il écrit, en référence à une économie florissante dynamisée par la réforme fiscale qui a fortement diminué les impôts des ménages et des entreprises.

....The United States should not be penalized because we are doing so well. Tightening now hurts all that we have done. The U.S. should be allowed to recapture what was lost due to illegal currency manipulation and BAD Trade Deals. Debt coming due & we are raising rates - Really?