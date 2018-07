Les expulsions de familles migrantes sont suspendues

Los Angeles — Un juge fédéral de San Diego a ordonné lundi la suspension pour jusqu’à sept jours des expulsions de familles de migrants séparées par les autorités. Le juge Dana Sabraw a pris cette décision en réponse à une demande d’injonction de l’association de défense des droits civiques ACLU, qui s’inquiète d’expulsions massives et expéditives de familles sans respect des procédures légales. Le magistrat a donné jusqu’à sept jours au gouvernement fédéral pour répondre. Il avait préalablement ordonné qu’une centaine d’enfants migrants de moins de cinq ans soient réunis avant le 10 juillet avec leurs parents, et d’ici le 26 juillet pour les enfants de plus de 5 ans. Un délai avait ensuite été accordé aux autorités américaines, qui ont dit manquer de temps pour confirmer les identités.