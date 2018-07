Enquête relancée sur le meurtre d’Emmett Till

Washington — Les autorités américaines ont annoncé rouvrir une enquête emblématique sur l’assassinat, dans les années 1950, d’un adolescent noir devenu un symbole des droits civiques. Emmett Till, 14 ans, avait été kidnappé, torturé et tué en août 1955 dans l’État du Mississippi, à l’époque de la ségrégation raciale. Originaire de Chicago, ce garçon s’était rendu dans cet État du Sud profond pour rendre visite à des membres de sa famille. Son cadavre avait été retrouvé dans une rivière 72 heures après son enlèvement. L’adolescent avait été tué plusieurs jours après qu’une femme blanche, Carolyn Bryant, eut assuré qu’il lui avait manqué de respect dans une épicerie, tentant de la peloter et utilisant un vocabulaire grossier. De fausses accusations, a reconnu des décennies plus tard Mme Bryant. Dans un rapport discrètement communiqué au Congrès en mars, le ministère américain de la Justice a indiqué avoir relancé l’enquête « en se fondant sur des éléments nouveaux », mais sans préciser lesquels.