Trump bouscule ses alliés de l’OTAN avant un sommet tendu

Donald Trump a bousculé mardi ses alliés européens, en estimant que sa rencontre avec Vladimir Poutine, la semaine prochaine, pourrait être plus facile que le sommet de l’OTAN mercredi et jeudi à Bruxelles, qui s’annonce tendu.

« Il y a l’OTAN, le Royaume-Uni […] et il y a Poutine », a énuméré le président américain, des jardins de la Maison-Blanche, avant d’embarquer pour une tournée européenne de plus d’une semaine.

Et de poursuivre : « Franchement, Poutine pourrait être le plus facile de tous. Qui l’aurait pensé… »

« Je pense que le fait de bien s’entendre avec la Russie, de bien s’entendre avec la Chine, de bien s’entendre avec les autres est une bonne chose », a-t-il ensuite ajouté.

M. Trump rencontrera lundi prochain son homologue russe à Helsinki, pour un premier sommet bilatéral historique, quelques jours après une réunion avec ses alliés de l’OTAN, qui s’attendent à être mis sous pression sur le partage des dépenses de défense.

Le président américain n’a de cesse de réclamer aux Européens d’accroître leurs dépenses militaires afin de respecter leur engagement de les porter à 2 % de leur PIB en 2024.

Il vise particulièrement l’Allemagne, la première économie européenne, dont les dépenses pour la défense représentent 1,24 % de son PIB.

Depuis lundi, Donald Trump prépare le terrain en enchaînant les tweets vindicatifs à l’égard des membres de l’Alliance.

« Les États-Unis dépensent bien plus pour l’OTAN que n’importe quel autre pays. Ce n’est pas juste, ni acceptable », a-t-il écrit lundi sur Twitter.

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair!