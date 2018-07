Trump est convaincu que Kim Jong-un respectera leur «poignée de main»

Donald Trump a affiché lundi sa confiance dans les discussions en cours avec la Corée du Nord, en dépit des vives tensions actuelles, se disant convaincu que le leader nord-coréen Kim Jong-un respecterait leur « poignée de main ».

Le président américain et l’homme fort de Pyongyang se sont rencontrés il y a près d’un mois à Singapour lors d’un sommet historique car sans précédent mais qui a abouti à une déclaration très générale, sans calendrier ni engagements concrets de la part de la Corée du Nord sur une éventuelle dénucléarisation.

« J’ai confiance dans le fait que Kim Jong-un honorera le contrat que nous avons signé et, encore plus important, notre poignée de main », a tweeté le président américain, dans sa première réaction depuis que Pyongyang a dénoncé samedi, en termes très vifs, les méthodes de « gangster » des États-Unis.

« Nous sommes tombés d’accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord », a ajouté le président américain, alors que le texte commun mentionne simplement la dénucléarisation de la « péninsule coréenne », formule beaucoup plus floue qui laisse place à diverses interprétations.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!