Trump critique de nouveau ses alliés de l’OTAN

À la veille de son départ pour le sommet de l’OTAN, le président américain Donald Trump s’en est de nouveau pris lundi aux pays alliés, martelant sa demande d’augmentation de leurs dépenses militaires.

« Les États-Unis dépensent bien plus pour l’OTAN que n’importe quel autre Pays. Ce n’est pas juste, ni acceptable », a tweeté M. Trump qui quitte Washington mardi pour se rendre au sommet de l’OTAN mercredi et jeudi à Bruxelles.

« Bien que ces pays aient augmenté leurs contributions depuis que je suis devenu président, ils doivent en faire davantage », a poursuivi M. Trump.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

Il y a deux semaines, le président américain avait adressé un courrier à neuf membres de l’OTAN, dont l’Allemagne, le Canada et la Norvège pour les sommer de respecter leur engagement de porter leurs dépenses militaires à 2 % de leur PIB en 2024.

« L’Allemagne est à 1 % (de son PIB), les États-Unis sont à 4 %, et l’OTAN bénéficie bien davantage à l’Europe qu’aux États-Unis. Selon certains, les États-Unis payent 90 % de l’OTAN, alors que de nombreux pays sont loin des 2 % (de leur PIB) qu’ils se sont engagés » à payer, a encore dénoncé le président américain.

...Europe far more than it does the U.S. By some accounts, the U.S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U.S., with big Trade Barriers on U.S. goods. NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

Lors du sommet de l’OTAN l’an dernier, Donald Trump avait déjà reproché à ses alliés de devoir « d’énormes sommes d’argent » à l’OTAN.

Dans le même tweet lundi, il a également évoqué les différends commerciaux qui l’opposent aux Européens.

« En plus de cela, l’Union Européenne a un Excédent Commercial de 151 millions de dollars avec les États-Unis, avec d’importantes Barrières Commerciales sur les produits américains. NON ! », a-t-il écrit, confondant les millions avec les milliards. Les États-Unis ont en effet accusé en 2017 un déficit commercial d’un peu plus de 151 milliards de dollars vis-à-vis de l’Union européenne.