Demande de délai pour les familles séparées 

Los Angeles — Le gouvernement américain a demandé à un tribunal un délai pour réunir les jeunes enfants de migrants et leurs parents arrêtés en franchissant la frontière, expliquant manquer de temps pour confirmer les identités, selon des documents judiciaires publiés vendredi. Un juge de San Diego a ordonné le 26 juin la réunification sous 15 jours des enfants de moins de cinq ans avec leurs parents, et sous 30 jours pour les autres, fustigeant la politique de « tolérance zéro » sur l’immigration qui ordonnait l’arrestation systématique et les poursuites au pénal de tous les clandestins franchissant la frontière. Plus de 2300 enfants, dont environ 100 de moins de cinq ans, avaient été séparés de leur famille et hébergés dans des centres d’accueil gérés par le ministère de la Santé (HHS) en quelques semaines. Plus de 500 ont déjà retrouvé leurs parents, mais le gouvernement peine à tenir le rythme. Le HHS a admis jeudi devoir recourir à des tests d’ADN et à des procédures accélérées pour réunir les enfants et leurs parents.