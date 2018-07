Fusillade de Parkland: un fonds de plusieurs millions pour les victimes

Fort Lauderdale — Les familles des 17 victimes tuées dans la fusillade de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas, à Parkland en Floride, vont recevoir 400 000 $US chacune grâce à un fonds de soutien de 10,5 millions. Parmi les survivants blessés dans la tragédie, 18 personnes vont se partager la somme de 1,63 million. La Broward Education Foundation et un comité de direction formé pour représenter les victimes de la tragédie du 14 février en ont fait l’annonce lundi. Ce généreux fonds d’aide a été créé grâce à une campagne de sociofinancement en ligne à laquelle près de 37 000 personnes et entreprises ont contribué. Les autres élèves présents sur les lieux lors de la tragédie recevront aussi une indemnisation.