Fusillade mortelle au journal «Capital Gazette», non loin de Washington

Plusieurs personnes ont été tuées lors d’une fusillade survenue aux bureaux du journal The Capital Gazette à Annapolis, dans le Maryland, non loin de Washington.

Un suspect a été arrêté, ont confirmé les autorités policières du comté Anne Arundel, tout en soulignant qu'on comptait au moins cinq morts et « plusieurs blessés graves ».





L’auteur présumé de la fusillade est un adulte blanc, a indiqué à la presse la police. « Nous savons que c’était un homme adulte blanc et l’arme utilisée est un fusil », a déclaré le lieutenant Ryan Frashure, un porte-parole de la police locale.

« Il n’est pas particulièrement coopératif », a indiqué à propos du suspect un responsable local, Steve Schuh, à la chaîne CNN, affirmant qu’il n’avait aucune indication sur ses motivations.

Un journaliste de la Capital Gazette a écrit sur Twitter qu’un seul individu avait ouvert le feu sur plusieurs personnes. Phil Davis, qui couvre les affaires judiciaires et la politique pour le journal, a écrit que l’individu avait tiré sur une porte de verre et qu’il avait ouvert le feu sur plusieurs employés.

Il a ajouté : « Il n’y a rien de plus terrifiant qu’entendre plusieurs personnes être touchées par balle pendant que vous êtes sous votre bureau et que vous entendez le tireur recharger. »

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad.