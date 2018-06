Gros revers judiciaire pour les syndicats aux États-Unis

La Cour suprême des États-Unis a jugé mercredi que les cotisations syndicales obligatoires violaient la Constitution, infligeant une lourde défaite aux syndicats du secteur public.

Cette décision, à la courte majorité des cinq juges conservateurs contre les quatre progressistes, est un retentissant revers pour le monde syndical en Amérique, en partie coupé du nerf de son action : l’argent.

Cet arrêt s’inscrit dans plusieurs décennies d’une offensive antisyndicale qui veut rogner l’influence des centrales de défense des salariés et redéfinir l’organisation du travail en Amérique.

La décision a été immédiatement saluée dans un tweet par le président Donald Trump, dont le gouvernement avait officiellement soutenu l’action menée contre les syndicats.

« Grosse perte pour les caisses des démocrates ! », s’est félicité M. Trump.

Supreme Court rules in favor of non-union workers who are now, as an example, able to support a candidate of his or her choice without having those who control the Union deciding for them. Big loss for the coffers of the Democrats!