Coup de tonnerre électoral chez les démocrates de New York

Le parti démocrate a subi un important revers mardi avec la défaite aux primaires des élections de mi-mandat de Joe Crowley, numéro quatre du parti à la Chambre des représentants, contre une candidate de 28 ans, novice en politique et socialiste avouée.

Joe Crowley, représentant démocrate du 14e district de New York et numéro quatre du parti à la Chambre des représentants, était considéré comme un potentiel successeur de Nancy Pelosi comme chef des démocrates à la Chambre. Certains le voyaient même président de la chambre basse américaine en cas de victoire des démocrates aux élections de mi-mandat de novembre prochain.

Mais M. Crowley, 56 ans, parlementaire depuis de nombreuses années, a perdu sa primaire face à Alexandria Ocasio-Cortez, une militante latino-américaine née au Bronx et partisane de Bernie Sanders, qui n’a jamais été élue. Un vrai coup de tonnerre électoral.

Selon un portrait publié cette semaine dans Vogue, Mme Ocasio-Cortez était encore serveuse dans un restaurant il y a quelques mois de cela.

La victoire impressionnante de 15 points de celle qui s’identifie comme une démocrate socialiste pourrait entraîner un glissement vers la gauche pour le parti démocrate, qui se mesurera aux républicains conservateurs de Donald Trump à l’automne.

« Ce que vous avez montré, c’est que cette nation n’est jamais sans remède. Ce n’est jamais sans espoir », a déclaré Mme Octavio-Cortez à ses partisans.

« Nous allons faire bouger le monde dans les deux prochaines années. »

Le président Trump y est allé de son tweet : « Wow ! Le député qui déteste Trump, Joe Crowley, qui, comme beaucoup s’y attendaient, devait prendre la place de Nancy Pelosi, vient de PERDRE son élection primaire. En d’autres termes, il s’est fait sortir ! »

Wow! Big Trump Hater Congressman Joe Crowley, who many expected was going to take Nancy Pelosi’s place, just LOST his primary election. In other words, he’s out! That is a big one that nobody saw happening. Perhaps he should have been nicer, and more respectful, to his President!