Guerre commerciale: Trump menace Harley-Davidson de sanctions

Le président américain Donald Trump a accusé mardi le constructeur emblématique de motos Harley-Davidson d’utiliser la « guerre commerciale » comme « prétexte » pour délocaliser une partie de sa production en dehors des États-Unis.

« Plus tôt cette année Harley-Davidson a indiqué qu’ils délocaliseraient la plupart de leurs opérations sur le site de Kansas City en Thaïlande. C’était bien avant que les tarifs ne soient annoncés. Ils utilisaient ainsi la guerre des tarifs/commerciale comme prétexte », a critiqué, dans un tweet matinal, M. Trump.

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it.....

Le président des États-Unis fait ici référence à l’annonce par le groupe américain, début 2018, de la fermeture d’un site à Kansas City, au Missouri. Une opération qui devait conduire à la suppression de 800 emplois dans cette usine et à la création de 450 autres d’ici 2019 sur le site de York, en Pennsylvanie.

Mais un syndicat du célèbre constructeur basé à Milwaukee, au Wisconsin, cité par des médias, affirmait le mois dernier qu’au moins une partie des emplois serait transférée en Thaïlande.

Dans un autre message publié mardi sur Twitter, Donald Trump a menacé Harley-Davidson de représailles si le constructeur cherchait à écouler aux États-Unis des motos fabriquées à l’étranger.

« Harley doit comprendre qu’ils ne seront pas capables de revendre aux États-Unis sans payer une grosse taxe », a-t-il tweeté.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!