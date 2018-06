Deux bases militaires pour héberger les immigrants aux États-Unis

Le Pentagone installera des camps temporaires pour les immigrants dans deux de ses bases militaires, a annoncé le secrétaire à la Défense Jim Mattis, dimanche.

Il n’a pas identifié les deux bases en question. Certains détails, comme la capacité des camps, sont en train d’être peaufinés. Le Pentagone avait parlé dans un premier temps de quatre bases militaires.

Le Pentagone avait déclaré la semaine dernière qu’il y avait assez de places pour héberger sur ses bases jusqu’à 20 000 enfants immigrants non accompagnés détenus pour avoir franchi illégalement la frontière bordant les États-Unis et le Mexique. On ignore encore si cet hébergement sera strictement réservé aux enfants ou si les familles y seront aussi accueillies.

S’adressant aux journalistes qui l’accompagnent en Asie, M. Mattis a fait valoir que l’armée avait déjà hébergé des gens par le passé, faisant notamment référence aux Vietnamiens qui avaient fui leur pays après la guerre ou aux Américains nécessitant un abri après un désastre naturel.

Le département de la Santé et des Services sociaux, qui avait formulé la demande d’hébergement temporaire, a examiné les installations de quatre bases militaires : la base aérienne de Little Rock, en Arkansas, la base aérienne de Dyess, la base aérienne de Goodfellow et le fort Bliss, toutes trois au Texas.

La responsabilité de gérer ces abris temporaires sera assurée par ce département, a ajouté le Pentagone.