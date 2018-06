Divisé, le Congrès américain sous pression pour réformer l’immigration

Forcée par la crise des enfants migrants séparés de leurs parents à la frontière et sous l’injonction de Donald Trump, la Chambre américaine des représentants tente jeudi de réformer la loi sur l’immigration. Mais les divisions internes des républicains et l’opposition frontale des démocrates menacent toute avancée.

Alors que le doute demeure sur le temps que les plus de 2300 mineurs déjà séparés de leurs parents, en vertu de la politique de « tolérance zéro » du président américain, mettront à retrouver leurs familles, les dirigeants républicains s’appliquent à rallier leurs troupes autour d’un difficile compromis entre modérés et droite dure.

Les plans républicains collent au décret-surprise signé mercredi par Donald Trump dans une spectaculaire volte-face : si les enfants ne seront plus séparés de leur famille, c’est parce qu’ils seront désormais autorisés à rester en centre de rétention avec leurs parents pendant leurs poursuites pénales.

Dans une curieuse façon d’encourager un vote qu’il réclame depuis des mois, le président républicain a signalé dès le début de matinée que cette réforme semblait promise à l’échec au Sénat, où son parti n’a qu’une mince majorité.

« Quelle est l’utilité pour la Chambre de faire de bonnes lois sur l’immigration » si les démocrates « ne cherchent qu’à faire obstruction » au Sénat, s’est-il interrogé sur Twitter.

What is the purpose of the House doing good immigration bills when you need 9 votes by Democrats in the Senate, and the Dems are only looking to Obstruct (which they feel is good for them in the Mid-Terms). Republicans must get rid of the stupid Filibuster Rule-it is killing you!